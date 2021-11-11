Бывший тренер сборной Украины 45-летний прокомментировал свое назначение наставником "Дженоа", информирует со ссылкой на .

"Это очень важный момент в моей карьере тренера. Хочу поблагодарить руководство и проект "Дженоа" за то, что вернули меня в Италию, страну, с которой имею особую связь. Я надеюсь продолжить тренерскую карьеру. "Дженоа" очень важный клуб, это проект, который для меня очень много значит… Наша главная цель играть в Серии А в следующем году, и единственный известный мне способ достичь этого это работать… Я сделаю все, отдам себя, чтобы добиться этого результата.

Этот проект меня убедил. Я верю, что Дженоа может сделать большие дела в Италии в будущем. Бесспорно, нам понадобятся болельщики. Я играл в Генуе, и это были очень сложные матчи. Я очень хорошо помню, как играл против 12 игроков, потому что 12-м игроком "Дженоа" были болельщики. Я надеюсь, что они будут с нами, потому что нам нужна большая поддержка.

У меня были контакты с новыми владельцами, разговоры были длинными. Команда нуждается в усилении, и поскольку наша цель играть в следующем сезоне в Серии А, думаю, нам придется хорошо поработать на трансферном рынке.

Все ребята в команде очень хороши и готовы работать. Я думаю, что первая цель добиться позиции в турнирной таблице, где мы сможем вздохнуть свободнее и хорошо поработать. Мы должны нажать, чтобы добиться места в таблице, где мы сможем это сделать.

Италия важная футбольная страна, итальянская школа важна. Для меня работа с такими тренерами как Анчелотти, Дзаккерони и Чезаре Мальдини была большим опытом. Тренерская работа в Италии означает вход в мир итальянского футбола, чтобы соревноваться с крупными тренерами, которые сейчас работают в Италии. Это вызов, стимулирующий меня.

Ждал возможности поработать в клубе. Конечно, сейчас есть, чем заняться, но меня это не пугает. Это дает мне стимул работать усерднее и искать новые решения только во благо "Дженоа".

"Дженоа" исторически была очень агрессивной, особенно дома. Я постараюсь сбалансировать команду. Нам нужно обладать идеальным балансом и понимать наши потребности. Теперь у нас будет период тренировок, а затем мы вступим в фазу очень сложных и важных матчей. Мы должны быть готовы.

Я думаю, что у этой команды есть определенные характеристики. Сейчас мы будем хорошо тренироваться, смотреть, в какой схеме команда может играть лучше. Одними из них могут быть 3-5-2 или 4-3-3", цитирует тренера Sport.ua.

подписал договор с "Дженоа" до лета 2024 года. Сейчас команда находится на 17 месте в турнирной таблице. В следующем матче "Дженоа" сыграет против "Ромы". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Предыдущим местом работы была сборная Украины. Наставник работал пять лет и смог вывести национальную команду на Евро-2020/21, где команда дошла до четвертьфинала.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира