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Меган Маркл призналась, что до сих пор пользуется купонами на скидки при покупках онлайн
11.11.2021 20:15
Меган Маркл призналась, что до сих пор пользуется купонами на скидки при покупках онлайн По теме:

Меган Маркл, которую критикуют за вмешательство в американскую политику, приняла личное участие в онлайн-саммите BookDeal, организованном изданием The New York Times.

Герцогиня Сассекская дала интервью, в котором изложила свои взгляды на то, как женщины могут достичь экономического и профессионального равенства, информирует  со ссылкой на .

Среди прочего во время беседы с ведущим Эндрю Россом Соркином бывшая актриса рассказала, что начала зарабатывать самостоятельно еще в детстве. В возрасте восьми-девяти лет она шила резинки для волос на продажу из лоскутов ткани. В юности она также подрабатывала официанткой.

«Я помню чувство осознания того, что я что-то сделала, вложила в себя, проделала эту работу и получила за нее компенсацию. Из этого возникло чувство гордости… Пару сотен долларов дают вам чувство не только цели, но и чувство собственного достоинства и удовлетворение», — сказала она.

Маркл считает очень важным обучать молодежь правильно обращаться с деньгами. По ее словам, ее приучили к этому родители, у которых была «сильная трудовая этика».

«Это укоренилось во мне еще с детства. Представьте себе, каким был бы мир, если бы насаждались и другие элементы финансовой грамотности — особенно между молодых женщин», — сказала Меган.

Жена принца Гарри призналась, что до сих пор всегда пользуется купонами на скидки и промокодами при покупках онлайн. Меган, известная своей любовью к дорогим дизайнерским нарядам, говорит, что привыкла к экономии.







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Комментарии   

 
0 #1 Александр 26.11.2014 07:39
Это кто, крысы? Да нет. Крысы в киеве сидят маланские и американские. А люди хотят жить в своей стране и приносить ей пользу, но не могут.
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