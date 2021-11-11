Меган Маркл, которую критикуют за вмешательство в американскую политику, приняла личное участие в онлайн-саммите BookDeal, организованном изданием The New York Times.

Герцогиня Сассекская дала интервью, в котором изложила свои взгляды на то, как женщины могут достичь экономического и профессионального равенства, информирует со ссылкой на .

Среди прочего во время беседы с ведущим Эндрю Россом Соркином бывшая актриса рассказала, что начала зарабатывать самостоятельно еще в детстве. В возрасте восьми-девяти лет она шила резинки для волос на продажу из лоскутов ткани. В юности она также подрабатывала официанткой.

«Я помню чувство осознания того, что я что-то сделала, вложила в себя, проделала эту работу и получила за нее компенсацию. Из этого возникло чувство гордости… Пару сотен долларов дают вам чувство не только цели, но и чувство собственного достоинства и удовлетворение», — сказала она.

Маркл считает очень важным обучать молодежь правильно обращаться с деньгами. По ее словам, ее приучили к этому родители, у которых была «сильная трудовая этика».

«Это укоренилось во мне еще с детства. Представьте себе, каким был бы мир, если бы насаждались и другие элементы финансовой грамотности — особенно между молодых женщин», — сказала Меган.

Жена принца Гарри призналась, что до сих пор всегда пользуется купонами на скидки и промокодами при покупках онлайн. Меган, известная своей любовью к дорогим дизайнерским нарядам, говорит, что привыкла к экономии.

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