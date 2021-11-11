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|Звездой Нью-Йоркского марафона стала утка-бегунья. ВИДЕО
|11.11.2021 23:15
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В ежегодном Нью-Йоркском марафоне приняла участие утка по кличке Морщинка (Wrinkle). Видео с необычной бегуньей в TikTok уже собрало более 6,7 миллиона просмотров и более 1,5 миллиона лайков, пишет , информирует .
Несмотря на то, что птица преодолела не всю дистанцию, она стала настоящей звездой забега.
Отметим, что Морщинка бежала в специальной "обуви". На это обратили внимание представители одного бренда и написали в комментарии к видео, что покажут его дизайнеру для разработки новой коллекции кроссовок.
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