В ежегодном Нью-Йоркском марафоне приняла участие утка по кличке Морщинка (Wrinkle). Видео с необычной бегуньей в TikTok уже собрало более 6,7 миллиона просмотров и более 1,5 миллиона лайков, пишет , информирует .

Несмотря на то, что птица преодолела не всю дистанцию, она стала настоящей звездой забега.

Отметим, что Морщинка бежала в специальной "обуви". На это обратили внимание представители одного бренда и написали в комментарии к видео, что покажут его дизайнеру для разработки новой коллекции кроссовок.















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