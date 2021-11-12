Катерина Костенко

У Києві відбулася презентація унікальної арт-книги "Slavs not slaves" про самоідентифікацію слов’янської жінки, місце слов’янок у сучасному світі, інформує со ссылкой на .

Авторка проєкту Катерина Костенко — випускниця Інституту моди та дизайну "Marangoni", артстилістка, дослідниця історії стилів та моди, дизайнерка, продюсерка, трендвочер, що тривалий час проживає за кордоном, у своєму артпроєкті говорить про те, що слов’янки – зовсім не такі, якими їх бачать у світі. Вони розумні, сильні волею, працьовиті, творчі і, звичайно, жіночні, красиві, люблячі. Вони ніколи не стояли за спиною чоловіка, завжди поряд, а коли треба – брали у свої руки владу.

"Нехай це звучить пафосно, але я можу сказати, що до реалізації цього проекту йшла все своє творче життя. Працюючи над ним, заглиблюючись у дослідження, я зрозуміла, що у нас в Україні культивується дуже вузький сегмент нашої історії, а загальна мозаїка культурного коду розмита. Зроблено багато, щоб вона забулася. Сучасна слов’янка розкриє у собі величезний ресурс — код нації, який потенційно зможе транслювати як зовнішньому світу, так і своїм нащадкам", — говорить авторка.















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