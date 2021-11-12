Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов отмечает, что Россия делает все до того, чтобы Украина больше чувствовала на себе .

Как корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ток-шоу "Право на власть", информирует .

Немчинов отметил, что сейчас наблюдается мировой энергетический кризис.

"Мы сегодня действительно находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть, они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис", - сказал Немчинов.

В то же время, он заверил, что предпринимается довольно мер для того, чтобы попытки России "помешать нашим планам" успешно нивелировались.

Остановка экспорта энергетического угля в Украину:

С 1 ноября остановила экспорт энергетического угля в Украину. Кроме того, заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана.

Ранее, 21 октября, российская компания " РАО" отменила аукцион по продаже электроэнергии, в котором планировали принять участие украинские компании.

В то же время суточные объемы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу уменьшились на 34% по сравнению с объемами на 1 октября и уже скоро могут дойти до нуля.

Также Россия ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину.

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