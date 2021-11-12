Неполитические Сводки
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|Мы находимся в состоянии энергетической войны с Россией - Минэнергетики
|12.11.2021 13:15
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Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов отмечает, что Россия делает все до того, чтобы Украина больше чувствовала на себе .
Как корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ток-шоу "Право на власть", информирует .
Немчинов отметил, что сейчас наблюдается мировой энергетический кризис.
"Мы сегодня действительно находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть, они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис", - сказал Немчинов.
В то же время, он заверил, что предпринимается довольно мер для того, чтобы попытки России "помешать нашим планам" успешно нивелировались.
Остановка экспорта энергетического угля в Украину: