Написавший монологи для Петросяна и Новиковой сатирик Коклюшкин умер в возрасте 75 лет. Фото: tass.ru

Умер российский писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Виктор Коклюшкин. Об этом сообщают российские СМИ.

Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, информирует со ссылкой на .

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. В 36 лет он окончил высшие театральные курсы ГИТИСа, а четыре года спустя начал писать сценарии для телевидения. Он также написал сценарий для фильма «Дядя Ваня и другие». Кроме того, Коклюшкин был автором целой серии монологов: «Одноклассники», «Женская консультация», «Репетиция», «Бюст», «Переводчик» и «Гербалайф».

«Сделать фразу упругой, красивой – это замечательно, но когда пишешь эстрадную вещь, зависишь от публики, сидящей в зале. Если там сидит тысяча человек и если через 30 секунд зал не засмеется, он начинает каменеть и он уже тебя ненавидит. Возникает сначала недоверие, а кончается все ненавистью, и со служебного входа лучше не выходить», – описывал трудности работы сатириком сам Коклюшкин.

За свою жизнь писатель опубликовал много книг рассказов, повестей и романов. Он был лауреатом литературной премии журнала «Юность» и премии «Золотой теленок» «Литературной газеты». Его монологи читали такие юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин.

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