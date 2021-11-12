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|"Новое оружие РФ": Арестович раскрыл планы Кремля по Украине
|12.11.2021 18:15
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Созданием миграционного кризиса на границе Беларуси с Евросоюзом Россия "решает вопрос" поглощения республики и дальнейшего создания единого государства, после чего Кремль перебросит усилия на Украину.
Такое мнение высказал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире канала "", информирует со ссылкой на .
По его словам, Кремль принуждает Беларусь к необдуманным поступкам, одним из примеров которых является признание аннексии Крыма.
"Это новое оружие Путина - нелегальные мигранты. Плюс ядерные бомбардировщики будут патрулировать... представляете картинку для НАТО? С одной стороны мигранты штурмуют границы и над этим всем летают ядерные бомбардировщики", - говорит Арестович.
Россия, по его мнению, таким образом давит на страны ЕС и . После решения "белорусского вопроса", прогнозирует он, начнет действия против Украины.
"Дальнейшие усилия будут направлены против Украины. Какую форму и средства они выберут – не знаю. Мне кажется, что вся эта история может быть определенным отвлекающим моментом, перед тем как основные усилия направить против Украины", - отметил Арестович.