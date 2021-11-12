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|"Надо было прививаться": во Львове в реанимации находится 34-летняя беременная, которая не может дышать без кислородной маски. ВИДЕО
|12.11.2021 19:15
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В реанимации Львовской больницы скорой помощи с коронавирусом находится 34-летняя беременная женщина, которая не может дышать без кислородной маски. Она очень жалеет, что не вакцинировалась.
Как говорится в сюжете ТСН, за прошедшие сутки во Львове умерла 23-летняя беременная. Она тоже была без COVID-прививки, не имела сопутствующих патологий, однако поздно обратилась за медицинской помощью. Во время вскрытия медики увидели, что от легких покойной почти ничего не осталось, информирует со ссылкой на
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