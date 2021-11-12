"Кто больший враг Украины сегодня - коррупция или война? Ни первое и не второе. Коррупция и война это проблемы, но они решаемы при наличии политической воли. У нас есть еще одна проблема, которая уже достигла таких размеров, что скоро станет врагом номер один в Украине. Речь идет о популизме. О воинствующем популизме, который берут на вооружение всё больше политиков, и в плен которого попадают избиратели Украины. А эту проблему, политической волей или правоохранительными органами, не решить!", - об этом на своей страничке в Фейсбуке Борислав Береза, информирует со ссылкой на .

Оторванность от реального положения вещей рождает пустопорожние тезисы: "будем садить", “поменяем правительство”, “утвердим программу”, “сократим расходы”. Беда в том, что все, о чем говорится, остается висеть в воздухе. Возьмем лозунг “не словом, а делом”, - слова есть, а дел нет. Почему? Потому что нет четкого плана основанного на тайминге и цифрах, на том кто будет это делать, как будет, за какой период, сколько это будет стоить и где на это можно взять деньги. Вместо только перечисленного - только говорильня и желание выиграть выборы. И парадокс: у нас постоянно борются за власть, а когда ее получают, что делать с ней дальше, - не знают.

Наличие плана - это критерий разумного подхода. А дальше - решите, верите вы в него или нет. Важно верить не в лозунг, а в путь достижения заявленной цели. Если у нас “конкурс”, то это должен быть конкурс не слоганов, а стратегий. И тогда мы сможем качественно изменить требования к политикам и политическим партиям.

Создать иллюзию быстрого, безболезненного и простого решения сложной проблемы - соблазн велик. В 2014 г. и в 2019 г. во время выборов мне предлагали в программу включить “метро на Троещине”. Я не использовал как сладкую наживку то, о чем давно мечтают жители массива. Ни в одной моей программе нет пункта “я проведу метро на Троещину”. И это при том, что задача вполне реализуема, но только не за год и не за два, как об этом на каждых выборах обещают горе-кандидаты. Чем фантастичней прожект, тем больше вероятность того, что над механизмом реализации никто из инициаторов даже не думал. Это же просто - нарисовать “светлое будущее” и завоевать доверие огромного количества электората. Кстати то самое пресловутое "метро на Троещину" вполне реализуемый план для . Но необходимо строить метро, а не пытаться распределить подряды между "своими" фирмами. В итоги из-за этого дележа строительство тормозиться, потому что не могут поделить подряды, а стоимость проекта, из-за коррупционной составляющей неуклонно растет.

Лидер, который “как будто” берет на себя всю ответственность иди обещает все, что хочет услышать избиратель, но не имеет решений - популист. Ради рейтинга он готов любой ценой добиться симпатий восторженной толпы. А значит, и скорой власти. Если гражданское общество не глядя отдает ответственность, разочарование может наступить очень скоро. И это будет болезненно, как сейчас. Поэтому важно понимать, чем сказанные слова подкреплены. Когда политическая сила выступает за что-либо, но не говорит четко, как этого добиться, - это популизм. Как правило, все лозунги, которые использует политсила, так или иначе связаны с ценностями и ожиданиями, популярными у людей. Но она не предлагает путей решения, а сразу обещает конечный результат. Как же проверить: популизм это или нет? На что нужно смотреть избирателям, чтобы каждый раз не попадаться на удочку?

За любыми общими лозунгами должен быть конкретный план действий. И проверкой является наличие внятного пути достижения той цели, которую заявили политик или политическая сила. Если план понятен и реализуем, значит, достижим. Если нет, то это и есть популизм, - то, что обещают, но никогда не выполнят. Если мы говорим “Не дамо...!” или “Здобудемо!”, но как это будем делать, никто не знает, - это популизм. Все помнят о том, что “Бандитам - тюрьмы!” и "Придёт весна - садить будем". Но уже прошла не одна весна, а выполнять никто обещания не спешит. Потому что пообещать смогли, а понимания, как этого достигается - нет. И реформы судебной системы - нет. И бандиты не в тюрьмах. И есть какие-то непонятные санкции РНБО, нарушения Конституции и тотальная импотенция власти, которая хочет даже за фак посадить, но не знает как. Потому что во власти большинство - это профаны и популисты, часть из которых уже матерые коррупционеры. Ну, не будут же они себя сами садить?

Одна из главнейших задач гражданского общества – противостояние популизму в его разных проявлениях. План реализации целей и задач должен быть. На сайте, в печатном виде, - не имеет значения. Люди, которые голосуют за цель, поднятую на флаг, должны разобраться и понять, какими ресурсами, с какой командой и согласно какому плану цель будет достигаться. Да и вспомнить реализовано ли все то, что обещано ранее политиком или его политсилой. И если нет, то почему? Иначе придется всю жизнь бегать по кругу. Правда в нашей ситуации круг этот может быть недолгим и финальным", - авершает Береза.

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