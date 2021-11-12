За последние семь суток сирийская компания Cham Wings Airlines совершила четыре прямых рейса из Дамаска в аэропорт Минска. Наибольшая активность перелетов наблюдалась именно 7 ноября – накануне обострения ситуации на польско-белорусской границе.

Об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества , пишет , информирует .

Волонтеры обращают внимание, что именно этот перевозчик задействован в перелетах боевиков ЧВК "Вагнера" в Сирию. С 2016-го компания находится под американскими санкциями за переброску военных сил из в поддержку режима диктатора Башара Асада.

Кроме того, Cham Wings Airlines находится с 2021 года и под украинскими санкциями, потому что летает в оккупированный Крым.

В материале указывается, что поток нелегалов патрулируют как белорусские, так и российские самолеты. Так, 10 ноября были замечены два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3. По меньшей мере один из них участвовал в спецоперации России в Сирии.

В Польше не скрывают, что считают ответственным в кризисе на белорусско-польской границе самого президента Владимира Путина. А режим Лукашенко, лояльного к агрессивной политике Кремля, обвиняют в использовании нелегалов как оружия в гибридной войне против ЕС

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