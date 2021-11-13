Рэпер Канье Уэст, который недавно сменил имя на Йе (да, просто Йе), в одном из свежих интервью сравнил себя с президентом России Владимиром Путиным и назвался "королем культуры".

Соответствующая реплика прозвучала в Revolt, гостем которого стал Йе. Рассуждая о своем сотрудничестве с именитыми брендами, рэпер подчеркнул, как важен компаниям его авторитет, информирует со ссылкой на .

"GAP, Adidas - я всеми заправляю. Я - молодой Путин", - заявил музыкант. Смелое заявление вызвало смех собеседников Йе, которые тут же напомнили ему, что он - чернокожий парень из Чикаго и имеет мало общего с президентом России. Но рэпер не унимался:

"Я понял, что я как Владимир, когда осознал, что культура - это та же нефть, та же энергия. А я - король культуры последние 20 лет и буду им следующие 2000 лет", - пояснил он.















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