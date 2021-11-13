Государственная налоговая служба обобщила суммы налогов и взносов, которые будут платиться физическими лицами предпринимателями с 1 января 2022 года . Разъяснение по этому поводу Главное управление ГНС в Киевской области, информирует со ссылкой на .



"2 ноября 2021 года Украины приняла за основу проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". Таким образом, показатели, которых мы ожидаем с 1 января 2022 года", - сообщили в налоговой.

Минимальная заработная плата:

- в месячном размере: с 1 января 2022 года – 6500,0 грн; с 1 октября 2022 года – 6700,0 грн.

- в почасовом размере: с 1 января 2022 года – 39,26 грн; с 1 октября 2022 года – 40,46 грн.

Начисление ЕСВ:

Ставка начисления единого взноса составляет 22%.

Минимальный размер страхового взноса:

- с 1 января 2022 года – 1430,0 грн. (6500,0 х 22%),

– с 1 октября 2022 года – 1474,0 грн. (6700,0 х 22%).

Максимальная сумма страхового взноса:

- с 1 января 2022 составляет 21450,0 грн: максимальная величина базы начисления ЕСВ составляет 15 размеров минимальной заработной платы (6500,0 х 15 = 97500,0 грн), отсюда максимальная сумма страхового взноса 21450,0 грн. (6500,0 х 15 х 22%). То есть это максимальная сумма ЕСВ, уплачиваемая при условии, что сумма полученного застрахованным лицом дохода составит 97 500 грн в месяц и более.

– с 1 октября 2022 года максимальная сумма страхового взноса составит 22110 грн. (6700,0х15 х 22%).

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц:

- с 1 января 2022 года – 2481,0 грн;

- с 1 июля – 2600,0 грн;

- с 1 декабря – 2684,0 грн.

Исходя из приведенных показателей, суммы налогов и взносов для физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога в 2022 году будут составлять:

ФЛП I группы:

- ЕСВ – с 01 января 2022 г. – 1430,0 грн; с 1 октября 2022 года – 1474,0 грн.

- Единый налог – 248,10 грн – не более 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 01 января 2022 года.

ФЛП II группы:

- ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн; с 1 октября 2022 года – 1474,0 грн.

- Единый налог – 1300,0 гривен – 20% от минимальной заработной платы, установленной Законом на 1 января 2022 года.

Ставки единого налога в процентах (фиксированные ставки) устанавливаются сельскими, поселковыми, городскими советами или советами объединенных территориальных общин.

ФЛП III группы:

- ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн; с 1 октября 2022 года – 1474,0 грн.

- единый налог – 5% дохода, или 3% дохода и .

ФЛП общей системы налогообложения:

- ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн; с 1 октября 2022 года – 1474,0 грн.

Доходы ФЛП на общей системе налогообложения, полученные в течение календарного года от хозяйственной деятельности, облагаются налогом по ставке 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора от чистого дохода, который определяется как разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными издержками, связанными с хозяйственной деятельностью.

При этом ЕСВ приведен в минимальном размере страхового взноса, а максимальная сумма страхового взноса с 1 января 2022 года составит 21450,0 грн.: максимальная величина базы начисления ЕСВ составляет 97500,0 грн. – 15 размеров минимальной заработной платы (6500,0 х 15 х 22%). То есть это максимальная сумма ЕСВ, которую будет платить ФЛП, если сумма полученного им дохода составит 97500,0 грн. в месяц и больше.

С 1 октября 2022 года максимальная сумма страхового взноса составит 22110 грн. (6700,0 х 15 х 22%).

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