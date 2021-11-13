Похоже, уже совсем не тот, что прежде, если позволяет на своих страницах публиковать настолько токсичную и отъявленную пропаганду, в интересах России.

Об этом в своем блоге военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует со ссылкой на .

Так, опубликовал материал Кеннета Рапозы, который неожиданно стал очень популярным в российском сегменте СМИ и планомерно интегрируется в украинское медиапространство, через пророссийских информационных площадок у нас. А слава эта объяснима тем, что Кеннет Рапоза в своей статье заявил, что странам Запада нужно прекратить “нападать” на Россию, а, чуть ли не прося прощения, наладить с ней отношения! Ведь только Россия способна “спасти” страны Запада от кризиса на энергетическом рынке.

Проще говоря, отменяем все санкции, запускаем “Северный поток - 2” и с печальными, виноватыми глазами звоним Владимиру Путину в бункер в Ново-Огарёво выпрашивать газ. Ну как такое могло не понравиться российским СМИ. Но, вопрос в другом, как такую чушь могли опубликовать на страницах Forbes? Причём не просто чушь, а самую настоящую пропагандистскую, манипулятивную, идолопоклонническую чушь?

Что самое печальное, это уже не первый раз, когда принимает участие в пропагандистских кампаниях России на Западе.

Например, не так давно именно через и уже знакомого нам Кеннета Рапозы распространялись нарративы о “провалах” внешней политики Украины и лично Владимира Зеленского, а так же про “охлаждение” отношений с .

Статья сразу получила слава в российском сегменте и успешно была перетянута в наше информационное пространство, в первую очередь пророссийскими информационными площадками, такими как Страна.UA, а так же стала цитироваться, и, казалось бы, адекватными ресурсами. Но когда речь идёт о внутренней политической борьбе, патриотизм, здравомыслие и адекватность обычно у наших СМИ исчезают в мгновение ока.

Буквально пару месяцев назад именно этот журналист расхватывался на цитаты, когда Рапоза написал свою статью-прогноз о предстоящей встрече Зеленского и Байдена. В частности, Кеннет Рапоза прогнозировал, что Зеленский вернётся из Вашингтона лишь со словесной поддержкой. Дословно: «Учитывая все то, что сейчас находится на столе у президента Байдена, Зеленский, скорее только, вернется домой только с заверениями в дружбе и поддержке против российской агрессии».

Интересно, как себя ощутил Кеннет Рапоза, по итогам прошедшей встречи и тем пакетом договоренностей, с которым вернулся Зеленский в Киев? Ведь, по сути, Кеннет Рапоза оказался абсолютно неправ в своих прогнозах, пафосно заявляя про то, что лежит на столе Байдена, о чём он и понятия не имел.

Если же перемотать немного дальше, то в 2015 году Кеннет Рапоза опубликовал статью, в которой заявлял, что в оккупированном Крыму: «Местные жители — будь то украинцы, этнические русские или татары — единодушны в одном: жизнь с Россией лучше, чем жизнь с Украиной».

То есть, через Кеннет Рапоза распространял откровенно лживые нарративы Кремля ещё в 2015 году? И на этот никак не отреагировал?

Очевидно, что Кеннет Рапоза, точно так же как ряд других иностранных журналистов, а так же целые издания, такие как The National Inerest и Buzzfeed, используется в гибридной игре против Украины. И нынешняя статья тому очередное подтверждение. Очередное из многих.

Очевидно и то, что осознанно участвует в гибридной войне России против Запада. Иначе, каким образом материалы Кеннета Рапозы с настолько явной пророссийской, пропагандистской составляющей могли публиковаться? А потому, к материалам, публикуемым этим, когда-то уважаемым изданием, следует относиться с куда большей осторожностью. Хотя, неразборчивые журналисты местного покроя, вряд ли прислушаются к подобного рода рекомендациям, своей неразборчивостью лишь преумножая гибридный вклад, что случалось, не просто часто, а повсеместно и до сих пор.

Теперь смотрим за тем, как этот материал будет интегрирован в наше медиа-пространство.

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