Группа международных ученых обнаружила, что диабет второго типа можно предсказать. В частности, это можно сделать по содержанию в крови белка фоллистатина за 19 лет до начала развития заболевания. Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature Communications, пишет , информирует .

Эксперты проанализировали состояние здоровья более пяти тысяч пациентов в Швеции и Финляндии в течение от четырех до 19 лет.

"Мы нашли, что по высоким уровням фоллистатина в крови можно предсказать возникновение болезни за срок до 19 лет вне зависимости от других факторов риска, таких как возраст, индекс массы тела, уровень глюкозы в крови, диета и физическая активность", - отметил ведущий автор работы, доцент Лундского университета Ян де Маринис.

Таким образом они выяснили, что фоллистатин расщепляет жиры в жировой ткани, а это приводит к накоплению липидов в печени, тем самым увеличивая риск развития неалкогольной жировой болезни печени.

Полногеномный поиск ассоциаций, проведенный между более чем пяти тысяч шведов, британцев и итальянцев, показал, что уровни фоллистатина управляются в организме регуляторным белком глюкокиназы (GKRP)", - заключили ученые.

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