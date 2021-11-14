Фото: mvs.gov.ua | Водительское удостоверение

В водительских удостоверениях украинцев появится отметка об автоматической коробке передач.

По Украины соответствующее изменение в документе должно появится с 28 декабря 2021 года, информирует со ссылкой на .















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