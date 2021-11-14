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|В Украине изменятся водительские удостоверения: когда ждать нововведения
|14.11.2021 11:15
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Фото: mvs.gov.ua | Водительское удостоверение
В водительских удостоверениях украинцев появится отметка об автоматической коробке передач.
По Украины соответствующее изменение в документе должно появится с 28 декабря 2021 года, информирует со ссылкой на .
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