Фото: Скриншот | Президент Беларуси во время интервью

Президент Беларуси заявил, что его с российским коллегой Владимиром Путиным объединяют общие ценности, родом из детства.

Он раскрыл подробности в интервью изданию "", информирует со ссылкой на .

Президенты России и Беларуси тесно сотрудничают с Владимиром Путиным уже более 20 лет. По словам Александра Лукашенко, они с всегда общаются на "ты" и построили "братские" отношения, а кроме того, одинаково смотрят на многие вещи.

"Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа. Ты, говорю, во дворике в этом вырос, а я, говорю, вырос на улице… И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли", — заявил .

По мнению белорусского лидера, что прошлый, 2020, год еще сильнее сблизил их с Владимиром Путиным. Поэтому сейчас он не может назвать ни одного вопроса, где бы они расходились во мнениях. Кроме того, Беларусь рассчитывает на помощь России в случае вооруженных конфликтов.

"Я Путину говорю: "Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего". Больше ничего не надо", — добавил .















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