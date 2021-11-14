Фото: slavishow.com | Гаэль Монфис и Элина Свитолина подписали брачный контракт

Украинская теннисистка считает, что если женщина зарабатывает большие деньги, то нужно позаботится о финансовой безопасности.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как распределяются деньги в ее семье с теннисистом Гаэлем Монфисом. 27-летняя теннисистка в интервью проекту "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ" отметила, что у них с супругом есть общий бюджет, но в то же время, часть средств они свободно тратят в индивидуальном порядке, информирует со ссылкой на .

"У каждого свое — у нас есть такой формат, но также у нас есть общий бюджет, которым мы пользуемся вместе. У меня есть мои деньги, которые я трачу на приезды, на тренеров и на все остальное. И есть его деньги, которые он тратит на свои проекты. А общие средства мы используем на какие-то бытовые вопросы.

Брачный договор у нас есть. У нас в Украине не так много женщин, кто зарабатывает довольно большие деньги. И когда ты зарабатываешь большие деньги, всегда нужен брачный договор. Особенно, когда обе стороны имеют какие-то свои большие проекты и несут большие расходы. Это вообще норма, я прожила очень много лет в Европе и для меня это нормальная история", — рассказала Свитолина.















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