Идея вживления имплантов, рассказала Анна Бычкова, пугает многих людей, хотя они могут спасти жизни тяжелобольных пациентов.

Несколько поколений жителей постсоветского пространства выросли с ощущением того, что вокруг враги, а те, кто призван защищать их права и обеспечивать безопасность, пекутся только о собственном благе. На подобном фоне любая малопонятная вещь выглядит как угроза. Ирония в том, что к категории "малопонятного" для большинства людей относятся помимо прочего и передовые научные разработки, даже если целью их авторов изначально было спасение человеческих жизней или борьба с хроническими заболеваниями, которые раньше считались неизлечимыми, информирует со ссылкой на .

"Страх перед массовым чипированием – обратная сторона тотального недоверия к власти и крайне высокого уровня тревожности в обществе", — объяснила психиатр Анна Бычкова.

Вживляемые чипы, обрастающие нервной тканью – яркий пример такого новшества. Благодаря им, у человечества появился шанс победить заболевания, против которых медицина до сих пор была бессильна. Пока эти устройства стоят довольно дорого, потому о массовом чипировании речь не идет.

Однако технологии развиваются быстро, а нормы социального восприятия меняются далеко не так быстро. Велика вероятность того, что в недалеком будущем вживление микроскопических чипов станет общедоступной медицинской услугой.

Организации здравоохранения попытаются взять это новшество на вооружение, как средство решения системных проблем. Вот тогда появится перспектива массового чипирования, но в обществе поднимется волна противодействия. Люди откажутся от вживления имплантов из страха перед неизвестным.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира