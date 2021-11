На американском телеканале HBO журналист Джонатан Свон спросил у генерального секретаря Йенса Столтенберга несколько острых вопросов по Украине. В частности, о вступлении страны в альянс и российской агрессии.

«Если Россия нападет на Украину, что будет делать НАТО?», — поинтересовался журналист, добавив, что президент стремится к вступлению страны в Альянс., информирует со ссылкой на .

В ответ Столтенберг отметил, что «внимательно следит за необычными» перемещениями российских войск близко границы Украины.

«На прошлой неделе я встречался с президентом Зеленским и еще раз выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, — сказал Столтенберг. — Я знаю, что он хочет большего… Он хочет полного членства».

«Он хочет реальной полноценной защиты от России, – уточнил Свон. — Украине обещали членство в еще в 2008 году, но ничего не произошло. На них напали, их территорию захватили… Она до сих пор захвачена Россией».

NATO chief Jens Stoltenberg on how NATO defines democracy: Rule of law and...liberty; free elections.: Is Turkey still a democratic govt?



Stoltenberg: They have elections...



Swan: Erdoğan is interfering in the judiciary…jailing journalists, rerunning elections.