Сын ливийского диктатора Муаммара 49-летний Сейф аль-Ислам заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в Ливии в следующем месяце.

Как передает со ссылкой на , об этом сообщает со ссылкой на Национальный избирательный комитет Ливии.

Сейф аль-Ислам подал документы кандидата в президенты в городе Сабха на юге Ливии. Также он записал видеообращение в традиционных одеждах и заявил, что Аллах выберет правильное будущее для страны. Это его первое появление на публике за многие годы.

СМИ отмечает, что у было 8 детей, большинство из которых играли важные роли в его режиме. Сейф аль-Ислам был вторым сыном диктатора, которого считали возможным наследником . Его арестовали во время восстания 2011 года, когда при поддержке ливийская оппозиция свергла режим Муаммара , а самого диктатора казнили, и приговорили к 5 годам. В июне 2017 года он вышел из тюрьмы.

Сообщается, что сейчас Сейф аль-Ислам находится в розыске Международного уголовного суда по обвинению в преступлениях против человечества во время восстания 2011 года. В Международном уголовном суде отказались комментировать выдвижение сына в президенты, однако отметили, что он все еще является подсудимым и должен быть арестован.

Выдвижение сына кандидатом в президенты может вызвать серьезный конфликт в обществе, поскольку Сейф аль-Ислам заручился поддержкой племен на юге страны. Ожидается, что свои кандидатуры подадут также полевой командир Халифа Хафтар, представитель парламента Агила Салех и прежний министр внутренних дел Фатхи Басхага.

Как сообщал Укринформ, во Франции пройдет встреча мировых лидеров, посвященная будущему Ливии накануне первых за длительное время президентских выборов, которые пройдут 24 декабря. В надеются, что это покончит с гражданской войной, которая продолжается со времени восстания против .

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