С 1 января , в Киевской городской госадминистрации. Одна поездка обойдется в 20 грн, информирует со ссылкой на .

«Столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров. Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн в случае приобретения разового билета», – говорится в сообщении.

Однако, если проезд оплачивать картой киевлянина, стоимость проезда составит 12 грн независимо от количества поездок. Однако это при условии отсутствия льгот.

Пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 билетов) до 20 грн (при покупке 1-9 поездки).

В заявили, что по-прежнему можно будет приобрести проездные билеты на месяц со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа.

«Город сохраняет льготы для всех социально-уязвимых категорий населения. Сейчас киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться транспортом по старым ценам. По процедуре повышения тарифов сегодня начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней. Установить новые тарифы запланировано с 01.01.2022 года», – подытожили в .

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