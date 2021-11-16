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|Кофе может подорожать в полтора раза. Что произошло?
|16.11.2021 20:05
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Начиная с марта 2021 года цены на кофе в мире растут. Больше только на подорожание повлияли проблемы в Бразилии, Колумбии и Вьетнаме – самых больших мировых экспортерах продукта. Цена может вырасти в полтора раза, а подорожание ощутят и украинцы, пишет , информирует .
Осенью цена на арабику поднялась до $2,16 за фунт, а это самая большая отметка с февраля 2012-го. Весной и осенью 2021-го стоимость кофе в целом выросла на 55%. Об этом говорится в материале Depo.ua.
Что произошло?
Весной 2021-го стало известно, что урожай в Бразилии будет намного ниже, а главной причиной стала большая засуха. Чтобы было понятнее, эта страна обеспечивает примерно трети только мирового экспорта кофе. То есть сокращение урожаев даже на 10% – проблема. А нынешнее сокращение составило до 20%.
Повлияли на рост стоимости и проблемы в Колумбии. Так, на фоне проблем из Бразилии местные фермеры решили не выполнять предварительно заключенные контракты и не отгружать зерна. Это делалось для того, чтобы увеличить цену и продать кофе подороже. Таким образом, была нарушена логистика, отменена значительная доля контрактов, а какую-то часть урожая и вовсе потеряли.
Как повлияет на украинцев?
По прогнозам экспертов, уже измеряемые десятками процентов потери рынка кофе будут диктовать условия как минимум до весны 2022-го. Именно тогда уже можно будет оценить будущие урожаи в странах-производителях.
За 5 лет поставки кофе в Украину увеличились на 63%. А в 2020-м импорт достиг 48,4 тыс. тонн, стоимость – $166 млн.
Подорожание кофе докатывается и до Украины. На данный момент цены на кофе выросли на треть в магазинах. Но пока кофейни еще сдерживают старые цены, вероятно, используют запасы, а вероятно – боясь потерять клиентов.
Но если кофейни одна за одной начнут подымать цены, то за ними, конечно же, подтянутся и остальные продавцы. Так, стакан эспрессо вскоре сможем купить не за 19-25 грн, а за 30-35 грн.