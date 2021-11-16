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"Пусть застрелится": экс-"НеАнгелы" устроили публичный скандал
16.11.2021 23:45
"Пусть застрелится": экс-"НеАнгелы" устроили публичный скандал По теме:

Украинские певицы Виктория Смеюха и Слава Каминская поссорились на глазах у пользователей социальной сети Instagram, пишет , информирует .

Так, Виктория опубликовала видео из ресторана, на котором официант преподнес ей торт с изображением Славы Каминской. 

"От поклонников, чувство юмора которых достойно похвалы, мне подарили торт, с которым я с удовольствием безжалостно расправилась.И мне понравилось! Да, даже если кто-то пока не в силах отпустить эту историю. Даже если у кого-то пока не настолько насыщенная профессиональная жизнь, чтобы перестать цепляться за прошлое и выезжать за счет других", - подписала видео Виктория.

Реакция Славы не заставила себя долго ждать. По словам певицы, Вика расправилась вовсе не с ее изображением на торте, а с любовью их поклонников.  

"Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой она проработала так много лет и это ее "спасибо" команде, которая так много для нее сделала. P.S. А я вас не подведу! С любовью, ваша Слава. И да, уволь пиарщицу. Хайпа навела, но в плюс ли он?" – сказала Слава.

Позже Слава извинилась перед поклонниками за свою минутную слабость. Также она добавила, что поддержит Смеюху, если та выпустит какой-то новый клип или песню. Но не обошлось и без порции юмора. 

"Кондитер пусть застрелится. Можно было торт побогаче? За 15 лет разве я заслужила кренделя эти не лепить рядом с моим святым ликом? Хотя виной всему могут быть спонсоры ну или вкусы у всех разные (после короны особенно)", - добавила Каминская. 







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #2 совість 03.01.2015 09:56
"Ми повинні змагатися, щоб усунути всяку соціольну нерівність, всякий визискі всяку бідність, запровадити справедлівіший, щасливіший від теперішнього лад. А саме в такий спосіб, що теперішні засоби виробництва, тобто грунти,фабрики, машини, та інші знаряддя праці, а так само всяка сировина, замість того щоб бутивласністю кількох людей, мають перейти у власнистьзагалу ". Такої думки був Іван Франко. То ж не дивно, що такої думки і його земляки, незважаючи на плин часу.
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0 #1 Серега 02.01.2015 18:54
Опрос голимый. 80% людей не убеждены- а знают. Собственность дохерархами не заработана. Они эту собственность украли. Так - же как и Лазаренко. По примеру Лазаренко чистку должны пройти все начиная с Порошенка. Иначе бред а не революция. Следующими будут коммунисты. Или свободовцы. У них программы под копирку написанны.
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