Россия снова . Президент , как и западные партнеры Украины, говорит, что у границы Россия собрала около 100 тысяч солдат. В то же время Зеленский призвал не сеять панику, потому что считает действия Кремля элементом психологического давления, что наносит больший вред, чем боевые действия. По словам украинского президента, армия Украины готова отразить любую агрессию.

На прошлой неделе американские СМИ сообщали, что Россия собрала на границе с Украиной бронетанковые войска и пехоту, напоминает Петарь Петрович на страницах , информирует со ссылкой на .

Однако после переговоров с главой украинской дипломатии Кулебой глава Госдепа Блинкен заявил, что Россия может допустить серьезную ошибку, пытаясь повторить сценарий вторжения 2014 года.

Блинкен заверил в преданности территориальной целостности Украины. Кулеба сказал, что Россия реализует агрессивный сценарий из-за энергетического и миграционного кризиса, организуя дезинформацию и сосредотачивая войска у украинских границ.

В Украины начали собирать силы на границе с Беларусью из-за . Украина боится, что подобные действия могут произойти на ее территории, отмечает издание.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира