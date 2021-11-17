У ЕС есть с Украиной Соглашение об ассоциации, но это не предусматривает оборонного альянса, следовательно в случае обострения ситуации на границах Украина может и далее рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь со стороны Евросоюза.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны заявил главный представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает собственный корреспондент , информирует .

«У нас нет военного альянса с Украиной. Так что если возникает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе, - мы будем продолжать действовать точно так же, в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на в Донбассе. Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке со стороны Европейского Союза», – сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС очень тщательно следит за развитием ситуации в Украине. По его словам, ЕС располагает только той информацией относительно текущей ситуации на восточной границе Украины, которая была предоставлена ​​украинской и американской сторонами.

В то же время Боррель напомнил, что двустороннее Соглашение об ассоциации, которое заключили ЕС и Украина, охватывает широкий круг вопросов, но не предусматривает создания военного союза.

«У нас есть Соглашение об ассоциации, Восточное партнерство, которые охватывают широкий круг вопросов. У нас есть солидарность с Украиной, и мы вовлечены в усилия по защите и поддержке территориальной целостности Украины. Все будет продолжаться именно таким образом», – отметил высший представитель ЕС.

Как сообщал Укринформ, по данным , по состоянию на начало ноября возле украинской границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек. Правительства Соединенных Штатов, Германии и Франции, союзники по и ключевые институты ЕС выразили солидарность с Украиной и предостерегли Россию от эскалации военной напряженности вокруг Украины.

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