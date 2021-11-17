Русские сбили спутник. Свой. В космосе. Россия провела испытания противоспутникового оружия и запущенной с Земли ракетой сбила свой собственный спутник "Космос-1408", выведенный в 1982 году и предназначавшийся для радиоразведки.

Об этом журналист Аркадий Бабченко в Facebook, информирует со ссылкой на .

В результате образовалось облако обломков, полторы тысячи самых крупных из них наблюдаемы, еще сотни тысяч мелких невидимы.

Орбита этого облака каждые девяносто минут идеально пересекается с орбитой под острым углом. На видео инфографика американской компании LeoLabs – белая полоса это облако обломков, синяя точка – .















Сводка.нет - Новости Украины и Мира