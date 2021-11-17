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|Чем на самом деле полезен имбирь и сколько чашек имбирного чая можно выпить в день?
|17.11.2021 18:05
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Принято считать, что корень имбиря полезен при боли в горле. Имбирный чай (настой или отвар имбиря) с медом и лимоном - традиционный напиток во время простуды. И он действительно улучшает кровообращение в воспаленной слизистой оболочке ротовой полости и горла, и обладает противовоспалительным эффектом, но только не в острый период.
Об этом на своей страничке в Фейсбуке диетолог Светлана Фус, информирует со ссылкой на .
"О свойствах имбиря:⠀
- Имбирь стимулирует работу пищеварительной системы улучшает процессы пищеварения, препятствует скоплению газов, имеет спазмолитический и легкий желчегонный эффект. ⠀
- Корень имбиря уменьшает тошноту, чем бы она ни была вызвана - морской болезнью, беременностью или отравлением.⠀
- Благодаря обезболивающим, противовоспалительным и противоотечным свойствам компонентов имбиря, он облегчает состояние пациентов с мигренью и ревматическим артритом. ⠀
В имбире до 3% эфирных масел. Свежего корня много не съешь за счет большого количества веществ, которые раздражают слизистые, к тому же его неумеренное потребление может вызвать аллергию, желудочные колики и другие неприятные симптомы. Это касается и напитков с имбирем. Пить стоит не более 2-3 чашек в день!", - завешает диетолог.