В иске говорится, что, когда случилась трагедия, съемочная группа должна была снимать только три крупных плана / фото REUTERS

Помощница режиссера ленты "Ржавчина" (Rust) Мэми Митчелл, на съемках которого Алек Болдуин застрелил оператора украинского происхождения Галину Хатчинс, подала иск против продюсера и актера.

По словам Митчелл, которая вызвала полицию после смертельного выстрела, сценарий фильма не предполагал, что Болдуин должен был стрелять из револьвера в той сцене, пишет , информирует со ссылкой на .

В иске говорится, что, когда случилась трагедия, съемочная группа должна была снимать три крупных плана: глаза актера, пятно крови на его плече и "момент опускания руки к кобуре с вытаскиванием револьвера".

"В сценарии ничего не сказано о том, что ответчик либо кто-либо другой должен был стрелять из револьвера", - утверждают юристы помощницы режиссера.

В момент выстрела Митчелл, как утверждается, стояла на расстоянии менее 1 метра 20 сантиметров от Болдуина.

Это уже второй иск, поданный против Болдуина из-за гибели Галины Хатчинс. Ранее , друг убитой украинки Сергей Светной. Он говорит, что пуля чуть не задела и его самого, а причиной трагедии стала халатность отвечавших за оружие членов съемочной группы.

Галина Хатчинс за работой / фото via REUTERS

Адвокат Мэми Митчелл, Глория Аллред на пресс-конференции в среду, 17 ноября, обвинила Болдуина в халатном поведении и несоблюдении техники безопасности.

В суде была озвучена информация, что помощник режиссера Дэвид Холлс передал актеру оружие, но не знал, что оно заряжено боевым патроном. Холлс выкрикнул, что револьвер "холодный", то есть его можно безопасно использовать во время съемок.

По словам Аллред, Болдуин "решил сыграть в русскую рулетку и выстрелил из пистолета, не проверив его самостоятельно и не попросив специалиста по оружию сделать это в его присутствии".

Сам Холлс рассказал следователям, что полностью не проверял барабан револьвера перед тем, как передать его актеру. А ответственная за оружие Ханна Гутьеррес-Рид заявила, что не знает, как военный патрон оказался в пистолете на съемочной площадке: револьвер хранился в сейфе, а доступ был только у нескольких человек.

Полиция продолжает расследование, обвинения пока никому не предъявлены.

21 октября американский актер , один из которых скончался.

Оказалось, что актер застрелил оператора, . По воздуху ее доставили в больницу в Альбукерке, где женщина умерла. Сообщалось, что съемочная группа снимала сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие.

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