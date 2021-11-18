Эксперт сказал, когда может пойти на новые провокации / Фото: REUTERS

В первые месяцы 2022 года ситуация на границе Украины и России снова может обостриться ввиду скопления там войск .

Такой прогноз озвучил военный знаток Александр Мусиенко в эфире телеканала "", информирует со ссылкой на .

По его словам, наиболее серьезная ситуация сейчас на оккупированном Донбассе - там фиксируют активное перемещение артиллерийских систем, танков, бронемашин, которые подтягиваются к линии разграничения.

"И время от времени мы, к сожалению, видим, что это приводит к обострению. Обстреливаются позиции украинских военных. Подобные данные передает и задача , которая осуществляет мониторинг, и постоянно информирует, какое количество фактических сил и средств находятся вне тех линий и границ дислокации, от которых они должны были быть отведены согласно Минским договоренностям", - говорит он.

Активизацию российских войск возле украинской границы знаток прогнозирует на начало следующего года.

"Последняя информация показала, что к 20-й и 8-й армии добавилась часть 41-й армии из Новосибирска, техника которой базируется и скапливается близко города Смоленск Российской Федерации. В комплексе - это около 100 тысяч военных. Часть из них проводит определенные маневры, военные учения, часть техники просто стоит. Это из того, что на сегодня известно", - говорит он.

Мусиенко сообщил, что к 1 декабря в заканчивается военный учебный год, а с началом нового может измениться ситуация близко украинской границы.

"А вот уже с января-февраля, о чем говорят многие аналитики, определенные маневры и определенное движение там могут оживиться", - пояснил знаток.

Обострение на границе и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещениями российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и .

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