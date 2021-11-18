Говорят, глава Фонда госимущества . Из-за завода "Большевик". Нашли козла отпущения. И это сюрреализм, потому что из всех органов власти только Фонд госимущества выполнил свою работу. И то, что случилось на аукционе, уж точно не его вина.

Об этом в Facebook инвестиционный банкир Сергей Фурса, информирует со ссылкой на .

Фонд подготовил приватизацию. Оценщик установил довольно высокую стартовую цену (если считать стоимость за сотку земли). Конкурс не имел никаких других ограничений. И сама продажа большого объекта – это уже позитив. Это движение вперед.

Но на конкурс пришли только трое сговорившихся между собой участника. Так выглядело, по крайней мере. Для всех, у кого есть глаза. И у кого еще не атрофировалось чувство стыда. И то, что мы увидели, было очень постыдным зрелищем. Бесит и то, что люди даже не пытались это скрыть.

Почему так случилось? Потому что будущий покупатель распугал всех потенциальных конкурентов. Создал море проблем. С судами. С арендой. С титушками, в конце концов. Показал всем, что покупка завода "Большевик" – это не инвестиция, а билет на войну.

Мог ли Фонд госимущества что-то сделать? Да нет же, они слабее этой олигархической группы.

Кто мог что-то сделать?

Вопрос на пару миллиардов. Но давайте подумаем, кто у нас в стране может все? Кто за все отвечает?

Приватизация – это очень важная реформа. Там нам все время говорят. И это правда. Что бы люди не думали о процессе, который в 90-х называли приватизация (но приватизацией это точно не было). И тут ключевой объект приватизации выставляется, а продажу срывают. Причем в открытую. Те проблемы, которые создавали вокруг "Большевика", не возникли же неожиданно. Все всё знали. В том числе и те, кому положено вообще все знать.

Что должен был сделать президент? Выйти и сказать "Я буду инвестиционной няней для любого, купившего "Большевик". Имена меня не интересуют. Кто заплатит больше всех, тот молодец. И мы поможем со всеми проблемами, которые, как мы видим, возникают искусственно. Зуб даю".

А после этого можно было бы попросить Баканова разобраться с "чертями", которые срывают стратегическую для государства продажу. А пока вместо этого прессует "", единственный пример прозрачной и честной приватизации в Украине за всю историю. Единственный. И этого иностранного инвестора системно кошмарят люди из . Может быть потому, что такие инвесторы не понимают, почему им надо помогать тем, у кого служба и опасна и трудна, и на одной контрабанде всем на домики в Испании не заработаешь? Но мы о "Большевике". О том, что должно было бы случится. Но не случилось. Почему-то.

И все. Тогда бы мы увидели совсем другой конкурс. С совсем другим составом участников. А увольняется почему-то глава Фонда госимущества. Который просто будет крайним.

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