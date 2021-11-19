Принц Гарри и его жена Меган Маркл не планируют на Рождество покидать и ехать в Великобританию.

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Источник издания сообщил, что паре было направлено приглашение провести праздники вместе с королевской семьей в Сандрингемском дворце, но они его отклонили.

«Гарри и Меган не приедут. Если бы они собирались, они бы уже сообщили об этом своей семье… Но это первое Рождество Ее Величества без мужа, следовательно можно было надеяться, что они захотят быть с ней», — заявил источник.

В последний раз пара отмечала Рождество в Великобритании в 2018 году, а была вместе на родине принца Гарри в марте 2020 года. Таким образом, если они действительно приедут на Рождество в Великобританию, то у королевы Елизаветы II и других членов королевской семьи наконец будет возможность увидеться с Арчи, которого они не видели с осени 2019 года, а также познакомиться с маленькой Лилибет.

В 2021 году принц Гарри дважды побывал в Великобритании. Он прилетал на похороны своего дедушки, принца Филиппа, в апреле, и на открытия памятника принцессе Диане в день ее рождения в июле.

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