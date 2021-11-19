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|В Москве при пожаре тяжело пострадала певица Марина Хлебникова. ФОТО, ВИДЕО
|19.11.2021 12:45
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В Москве госпитализировали певицу Марину Хлебникову. Она пострадала после пожара в ее квартире.
Об этом сообщают российские СМИ, информирует со ссылкой на .
Пожар возник в двухуровневой квартире певицы в ее спальне на втором этаже. Загорелись личные вещи. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, женщина заснула с сигаретой.
По словам дочери певицы, Хлебникова приехала с гастролей и была очень уставшей.
Отмечается, что первыми дым почувствовали соседи, побежали к квартире артистке и начали стучать в дверь. Дочь певицы и ее мать в этот момент спали.
Спальня Хлебниковой. Telegram 112
Кроме певицы никто не пострадал.
Хлебникову обнаружили без сознания. Ее доставили в больницу с отравлением продуктами горения и сильными ожогами по всему телу. Сейчас врачи оценивают состояние певицы как тяжелое.