Мигрантам было некуда идти. За ними стояли белорусские военные, а перед ними — ряды польских солдат. Беженцев привезли в Минск с обещаниями лучшей жизни в Европе, а затем бросили в леса и сказали штурмовать границу Польши. Белорусский правитель рассчитывал, что провоцируя насилие, , поскольку блок ввел санкции после того, как режим сфальсифицировал выборы, пишет , информирует со ссылкой на .

Использование Лукашенко беспомощных мигрантов как инструмента пропаганды является проблемой для ЕС. В то же время, близкий кризис усложняет конфликт блока с Польшей относительно верховенства права.

После прихода к власти в 2015 году правящая партия Польши «Право и справедливость» приняла законы, дающие правительству влияние на суды в стране. Европейский Суд постановил, что эти законы нарушают правила ЕС по независимости судей и должны быть отменены. Теперь блок должен балансировать между поддержкой Польши в миграционном кризисе и продолжающимся давлением на судебные проблемы.

«Захват» Польшей судебной системы происходит по образцу Венгрии, «пионера нелиберальной демократии» в Европе. Польские власти изменили правила Национального судебного совета, который избирает судей, таким образом, чтобы его члены назначались парламентом и министром юстиции.

Европейский Суд постановил, что поскольку Национальный судебный совет больше не является независимым, судьи, назначенные по новым правилам, не имеют полномочий по законодательству ЕС.

Многие из них малоквалифицированные «лоялисты» польского правительства. Власть Польши создала дисциплинарную палату Верховного суда, что может наказывать судей за решения, которые ей не нравятся. Европейский Суд приказал Варшаве расформировать дисциплинарную палату. Правительство утверждает, что так и будет, но пока не представило настоящий план.

Этот конфликт вокруг верховенства права угрожает самой структуре ЕС. В октябре, пытаясь выйти из решений Европейского Суда, Конституционный суд Польши постановил, что статьи учредительного договора блока, касающиеся независимости судов, нарушают польскую конституцию.

У есть новые инструменты влияния. Пока Польша не ликвидирует дисциплинарную палату, блок начисляет штрафы. Между тем, польское правительство рассчитывает на 36 миллиардов евро из нового фонда ЕС для восстановления после COVID-19, чтобы финансировать свою амбициозную инфраструктуру и планы социального обеспечения. Но в этом фонде есть пункт, блокирующий получение средств, пока не подтвердит, что страны-получатели соблюдают верховенство права.

15 ноября организация независимых польских судей выступила с предложением решить конфликт в отношении верховенства права, включая выполнение всех решений Европейского Суда и возвращение судьям права голоса в Национальном совете судебной власти. Некоторые страны ЕС будут настаивать на таких условиях, включая Нидерланды. Но Германия не очень охотно поддерживает это. Между тем, министр юстиции Польши Збигнев Зебро пытается использовать роспуск дисциплинарной палаты как повод для дополнительных изменений, включая проверку полномочий каждого судьи в стране. Польское государственное телевидение описывает конфликт как «наступление Европейского Суда на Польшу».

Миграционный кризис — тоже неотложный вопрос. ЕС и Америка убедили почти все авиакомпании и транзитные страны, которые Лукашенко использовал для перевозки мигрантов, прекратить сотрудничество с Минском. Блок также принял новые санкции против белорусских физических лиц и компаний, причастных к миграционному кризису и может полностью заблокировать торговлю с Беларусью, чтобы сдержать Лукашенко.

ЕС и международное право обязывают страны пропускать мигрантов, чтобы беженцы могли просить о предоставлении убежища, следовательно блокирование границы Польши является спорным вопросом.

Варшава также отказалась от помощи пограничного агентства ЕС Frontex, которое может быстро принимать заявления о предоставлении убежища. Заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач отмечает, что мало мигрантов обращаются за убежищем в Польше, большинство из них хотят попасть в Германию.

Западные чиновники надеются заставить Беларусь разрешить агентствам и неправительственным организациям оказывать гуманитарную помощь мигрантам. Но если просто позволить им пересечь границу, это может спровоцировать еще больший поток беженцев, что поддержит агрессивную стратегию Лукашенко и его «спонсора» президента Владимира Путина.

Теперь может отложить свои действия по конфликту вокруг верховенства права до тех пор, пока ситуация на границе не станет спокойной. Отсутствие солидарности блока может настроить Варшаву против ЕС и ослабить позиции польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. Но полная ликвидация правительственного контроля над судебной системой в Польше произойдет только в том случае, если партия «Право и справедливость» проиграет на следующих выборах в 2023 году, говорит прежний судья Конституционного суда Польши Станислав Бирнат. Что касается мигрантов, то они теряют надежду на то, что кто-то им поможет, резюмирует издание.

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