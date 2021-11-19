Китайскую теннисистку Пэн Шуай никто не видел со 2 ноября, дня, когда она опубликовала в соцсети Weibo пост с обвинениями бывшего вице-премьера Чжана Гаоли в сексуальном насилии над ней. С тех пор все упоминания о публикации были удалены цензорами, а аккаунты женщины в соцсетях заблокированы, пишет , сообщает , информирует .

В удаленном посте Пэн Шуай подробно рассказала историю их с экс-чиновником отношений, которые длились около десяти лет. По словам спортсменки, три года назад Чжан пригласил ее поиграть в теннис с ним и его женой, а затем изнасиловал в своем доме. Это первый случай публичного обвинения члена высшего руководства Коммунистической партии Китая.

В течение двух недель после публикации никто из-за пределов Китая не мог связаться с Пэн Шуай. Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон пригрозил стране санкциями, если власти не объяснят исчезновение женщины. Ведущие теннисисты мира, между которых Серена Уильямс, Наоми Осака и Джокович, призвали Китай подтвердить безопасность спортсменки и расследовать ее исчезновение. В твиттере тем временем запустили хештег #WhereIsPengShuai.

Накануне китайское телевидение показало скриншот электронного письма, якобы от Пэн Шуай: в сообщении сказано, что с ней все в порядке и она просто отдыхает дома. Также письмо опровергает утверждения о сексуальном насилии. Однако в WTA заявили, что это только усиливает опасения по поводу безопасности и местонахождения теннисистки.

В 2014 году Пэн Шуай была первой ракеткой мира в женском парном разряде, на ее счету победы в двух турнирах «Большого шлема». Чжан Гаоли занимал пост первого вице-премьера Государственного совета КНР с 2013-го по 2018-й, сейчас ему 75 лет.

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