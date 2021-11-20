Неполитические Сводки
- Значительный рост: Ученые спрогнозировали смертность от COVID в Украине за год
- В Китае пропала известная теннисистка после ее заявления об изнасиловании бывшим топ чиновником
- The Economist: Противостояние с Беларусью усложняет конфликт ЕС с Польшей
- В Москве при пожаре тяжело пострадала певица Марина Хлебникова. ФОТО, ВИДЕО
- Стомахин: Ныне в России опять 1937 год, это явствует из множества признаков
|Значительный рост: Ученые спрогнозировали смертность от COVID в Украине за год
|20.11.2021 05:05
|
Уже до конца года число летальных случаев от коронавируса в Украине может достичь 100 000.
Названая цифра является наиболее реалистичным сценарием, сообщается на Национальной академии наук Украины (НАНУ), информирует со ссылкой на .
Глава рабочей группы НАН Украины по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией COVID Игорь Бровченко заявил, что быстрый рост заболеваемости начался в августе и длился до конца октября. Ожидается, что до января 2022 года произойдет спад в статистике до показателей августа-сентября.
В 2020 году от COVID в Украине официально в Украине умерли почти 20 тысяч человек, но с оценками по избыточной смертности было около 50 тысяч жертв коронавируса.
"В 2021 году уже 57 тысяч человек скончались из-за COVID-19 по состоянию на 15 ноября по официальной статистике. И это еще не конец. До конца года, скорее только, будет еще 15-20 тысяч новых официально подтвержденных смертей. То есть до конца года общее число жертв с начала эпидемии COVID-19, по официальным данным, может достичь 90-100 тысяч смертей. Это самый реалистичный сценарий", — добавил Бровченко.
Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что смертность от COVID может продолжать расти и после стабилизации ситуации с новыми случаями заражений.
"Смертность может продолжать расти даже после стабилизации ситуации в течение двух недель", — сообщил он.
При этом Ляшко объяснил, почему это происходит.
"Сначала регистрируется случай, после этого наступает госпитализация и через некоторое время после этого может быть летальный исход болезни. Среднее время от появления симптомов до смерти в октябре составлял 14 дней", — отметил глава Минздрава.
Ранее сообщалось, что Киевский крематорий проводит в два раза , чем в летние месяцы, сообщил агентству AFP его представитель, поскольку Украина борется с новой волной COVID-19 и низким уровнем вакцинации.
Украина недавно сообщила о рекордном количестве ежедневных смертей и случаев заболевания COVID-19, что привело к значительному увеличению количества захоронений и, в особенности, кремаций.