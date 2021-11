Известная певица Адель презентовала свой четвертый студийный альбом под названием 30.

Об этом говорится на официальном исполнительницы, информирует со ссылкой на .

Название символизирует возраст актрисы, в котором она вышла замуж за своего первого мужа Саймона Конекки.

В альбоме 12 композиций, между которых три новые песни - I Drink Wine, Love Is a Game и Hold On Адель исполнила еще в конце октября на концерте в Лос-Анджелесе. Также накануне она спела песню, посвященную отцу To Be Loved.

Артистка посвятила альбом своему девятилетнему сыну Анджело и хотела таким образом объяснить ему, как тяжело переживает развод. Пластинка включает темы разлуки, тревог и материнства.

"Мой умный друг, который всегда дает лучшие советы. Друг, который не спал всю ночь и держал меня за руку, пока я постоянно плакала", - описывала новый альбом Адель.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира