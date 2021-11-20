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|Канада и Украина начинают строительство совместного космодрома
|20.11.2021 14:55
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Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd / иллюстративное фото ESA / CNES / Arianespace-JM Guillon
Украина и Канада анонсировали начало строительства совместного космической пусковой площадки в провинции Новая Шотландия (Канада).
Об этом в сообщил председатель Госкосмоса Владимир Тафтай, информирует со ссылкой на .
Презентация и торжественная церемония состоялись в городе Галифакс (Канада).
Проект предусматривает создание на атлантическом побережье Новой Шотландии коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских "КБ "Южное" и ПО "Южный машиностроительный завод".
Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).
Командному центру будущего космодрома будет присвоено имя Александра Дегтярева – бывшего руководителя "КБ "Южное".