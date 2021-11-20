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Канада и Украина начинают строительство совместного космодрома
20.11.2021 14:55
Канада и Украина начинают строительство совместного космодрома По теме:

Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd / иллюстративное фото ESA / CNES / Arianespace-JM Guillon

Украина и Канада анонсировали начало строительства совместного космической пусковой площадки в провинции Новая Шотландия (Канада).

Об этом в  сообщил председатель Госкосмоса Владимир Тафтай, информирует  со ссылкой на .

Презентация и торжественная церемония состоялись в городе Галифакс (Канада).

Проект предусматривает создание на атлантическом побережье Новой Шотландии коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских "КБ "Южное" и ПО "Южный машиностроительный завод".

Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Командному центру будущего космодрома будет присвоено имя Александра Дегтярева – бывшего руководителя "КБ "Южное".







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