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|Гол украинки признан лучшим по итогам недели в женской Лиге чемпионов
|20.11.2021 18:35
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Овдийчук помогла "Жилстрою-1" добыть победу
Нападающая "Жилстроя-1" Ольга Овдийчук забила гол в , который был признан лучшим по итогам недели в рамках турнира.
Харьковский клуб одержал победу над исландским "Брейдабликом" со счетом 2:0, информирует со ссылкой на .
Овдийчук забила второй гол своей команды на 74-й минуте, когда выиграла борьбу за мяч после заброса из глубины, после чего сумела переправить его под перекладину за спину вратарю.
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