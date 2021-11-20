Овдийчук помогла "Жилстрою-1" добыть победу

Нападающая "Жилстроя-1" Ольга Овдийчук забила гол в , который был признан лучшим по итогам недели в рамках турнира.

Харьковский клуб одержал победу над исландским "Брейдабликом" со счетом 2:0, информирует со ссылкой на .

Овдийчук забила второй гол своей команды на 74-й минуте, когда выиграла борьбу за мяч после заброса из глубины, после чего сумела переправить его под перекладину за спину вратарю.

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