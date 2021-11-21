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|21.11.2021 01:55
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Актер Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет, передает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского, информирует со ссылкой на .
«Скончался сегодня в больнице от последствий коронавируса. О дате и месте похорон пока не известно», — подтвердили РБК в пресс-службе ГИТИСа.
О том, что Гаркалин попал в больницу с коронавирусом, стало известно 5 октября. На следующий день актера перевели в реанимацию. У него было 75–85% поражения легких, сообщал Telegram-канал Baza. По словам его источников, Гаркалина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.