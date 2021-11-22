Во Франции пятая волна распространения коронавируса начинается «молниеносными темпами», заявил представитель правительства Габриэль Атталь. Он забил тревогу, отметив, что увеличение числа случаев за одну неделю достигло «почти + 80%», а уровень заболеваемости вырос со 100 до 164 менее чем за неделю.

Все это говорит о возобновлении пандемии. По его словам, меры контроля, направленные на обеспечение соблюдения требований о состоянии здоровья, «усилились», как этого хотел президент Эммануэль Макрон, передает , информирует со ссылкой на .

«Логика борьбы с пандемией состоит в том, чтобы наложить ограничения на непривитых, а не на вакцинированных», - подчеркнул Атталь.

По информации СМИ, 13 ноября в стране за сутки выявили 9 458 заболевших, а 20 ноября, — уже 17 153. Такое увеличение говорит о быстром развитии пандемии: раньше такой рост происходил в течение трех недель, а не одной.

«Мы видим очень сильный рост заражений, но мы также знаем, что во Франции у нас очень широкий охват вакцинацией и мы намного опережаем наших соседей по ревакцинации», — сказал чиновник.

По словам Габриэля Аттала, большая часть лиц, ухаживающих за больными на территории, вакцинирована, и инъекции также развиваются между населения в целом.

И всве же власти ужесточат контроль за использованием «санитарных пропусков» — сертификатов, свидетельствующих о перенесенной болезни или о вакцинации. За последние дни число проверок их использования выросло. За четыре дня было проведено 70 тыс. проверок в отношении людей и более 4,3 тыс. в отношении предприятий.

Франции одобрил законопроект о «санитарных пропусках», которые подтверждают безопасность человека с точки зрения распространения коронавируса, в конце июля. Он выдается после прививки вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также тем, кто переболел или сдал отрицательный ПЦР-тест.

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