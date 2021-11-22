Неполитические Сводки
- "Тюрьма сама себя не отсидит": Twitter-аккаунт Украины ответил на обращение Януковича
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|"Тюрьма сама себя не отсидит": Twitter-аккаунт Украины ответил на обращение Януковича
|22.11.2021 21:25
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Фото: Shutterstock | Виктор Янукович
Бывшему гаранту напомнили, что в Украине за все преступления его ожидает 13 лет тюрьмы.
Официальный аккаунт Украины в Twitter решил ответить экс-президенту Украины Виктору Януковичу на его по случаю восьмой годовщины трагедии на Майдане. В посте говорится о тюремном сроке, который его ожидает, информирует со ссылкой на .
"Пожалуйста, может кто-нибудь передать Виктору Януковичу, который до сих пор прячется в России, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят", – написали администраторы аккаунта.
Пост содержит хэштэг VisitUkraineNOW (посети Украину сейчас).
Янукович в письменном обращении к украинцам называл Украину "самой бедной и нестабильной страной в Европе", из которой бегут миллионы граждан. Он вспомнил о ситуации на Донбассе и угрозе полномасштабной войны. О причинах конфликта и вине правительства России он не упомянул.