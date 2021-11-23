Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав утверждает, что российских атомоход "Курск" затонул якобы из-за столкновения с "подлодкой ".

Об этом он сказал интервью , информирует со ссылкой на .

По словам Попова, указанная «подлодка НАТО» следила за Курском, но из-за неблагоприятных погодных условий в море «сблизилась слишком близко».

«Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с Курском», — заявил российский адмирал.

также настаивает, что сигналы SOS после аварии подавал не Курск, а «получившая повреждения субмарина , после чего противолодочная авиация ВМФ «обнаружила ее у берегов Норвегии».

Российская атомная подводная лодки К-141 Курск затонула во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года.

Во время официального расследования было установлено, что причиной аварии стал взрыв торпеды на борту субмарины с последующей детонации боезапаса.

Все 118 членов экипажа Курска погибли.

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