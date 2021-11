Без поддержки союзников США проиграют в противостоянии с Китаем — The Washington Post По теме: Джо Байден и руководитель Китая Си Цзиньпин разговаривали около 3,5 часов во время , состоявшегося на фоне усиления разногласий между двумя странами. Вопросы переговоров касались Тайваня, торговли, прав человека и технологий, пишет , информирует со ссылкой на . Байден, намекая на сдерживание американо-китайского конфликта, объяснил главные цели переговоров с Си Цзиньпином. «Наша ответственность как лидеров Китая и Соединенных Штатов обеспечить, чтобы конкуренция между нашими странами не переросла в конфликт», - заявил Байден. Это правильное мнение. Открытая война с Китаем была бы катастрофой. Даже повторение советско-американской холодной войны принесло бы критические последствия. В то же время, реальную холодную войну между и Китаем трудно представить, учитывая глубокие экономические связи между двумя странами. К тому же, даже в разгар холодной войны Вашингтон и Москва «общались». Таким образом, разговор Байден с Си имеет «нематериальную ценность» и даже некоторые ощутимые выгоды, хотя и скромные. Например, Вашингтон и Пекин сейчас рассматривают дальнейшие переговори по контролю над вооружениями, что станет потенциальным средством сдерживания быстро расширяющегося ядерного арсенала Китая На следующий день после саммита Пекин согласился разрешить трем крупным американским газетам — The Post, Wall Street Journal и New York Times отправить журналистов обратно в Китай в обмен на восстановление доступа в для китайских государственных СМИ, который ограничила власть бывшего американского президента Дональда Трампа. Однако все существенные отличия между двумя странами с разными системами никуда не исчезают. Си Цзиньпин, по всей вероятности, считает, что возобновление переговоров с отвечает его краткосрочным интересам, поскольку Китай готовится принимать зимние Олимпийские игры в феврале. К тому же Си Цзиньпин готовится к окончательному подтверждению еще одного президентского срока. В то же время китайский руководитель пытается действовать «с позиции силы». Он предупредил Байдена избегать «идеологического разграничения, разделения и группового противостояния», что является кодовыми словами для политики , начатой ​​при Трампе, намекая на противодействие Китаю в партнерстве с другими странами Индо-Тихоокеанского региона, такими как Япония, Индия и Австралия. Учитывая это, Байдену не стоит поддаваться на провокации и показывать слабость. Касается это сдерживания агрессии Китая против Тайваня, борьбы с торговыми манипуляциями Пекина или защиты прав людей в Гонконге, Тибете и Синьцзяне, Соединенные Штаты получат больше преимуществ, если будут действовать вместе со своими союзниками. Байден правильно охарактеризовал отношения с Китаем как конкуренцию. Однако конкуренция, скорее только, будет сложной и долгий. Чтобы справиться с этим, Соединенным Штатам иногда придется вести разговор со своим соперником. Но, чтобы удерживать сильную позицию, Америке нужна помощь демократических союзников, резюмирует издание.











