Растворимый кофе не может похвастаться таким же богатством оттенков вкуса, как кофе из зерен. Но в тех случаях, когда времени на приготовление напитка нет или отсутствует возможность его сварить, растворимый вариант оказывается единственным.

Как "Профиль" со ссылкой на Best Coffee Hut, качественный растворимый кофе обладает всеми преимуществами натурального. А если напиток горчит или кажется невкусным – скорее только, его заваривают неправильно. Есть несколько лайфхаков, которые помогут улучшить вкус, информирует .

Холодная вода. Чтобы такой кофе не имел кислого привкуса, его вначале нужно растворять в небольшом количестве холодной кипяченой воды. И только потом прибавлять горячую.

Температура горячей воды. Кипяток также может "убить" вкус напитка. Идеальная температура воды для заваривания растворимого кофе – между 87 и 93 градусами по шкале Цельсия. Поэтому, после того как вода вскипела, нужно немного подождать, пока она остынет.

Пропорции. Также важно правильное соотношение воды и продукта. Ориентироваться лучше на собственный вкус. Производители иногда советуют класть больше кофе, чем нужно на самом деле.

Молоко. Оно снижает кислотность кофе и улучшает его вкус. Поэтому, если черный кофе не нравится, нужно просто добавить молоко.

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