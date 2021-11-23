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|Жуткое ДТП в Болгарии: в автобусе на трассе сгорели заживо 45 человек. ВИДЕО
|23.11.2021 09:05
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Место жуткого в Болгарии / скриншот видео
В Болгарии на автомагистрали "Струма" в результате и дальнейшего возгорания автобуса погибли 45 человек.
Как пишет , только в автобусе с македонской регистрацией ехали 52 человека. В числе погибших - 12 несовершеннолетних, а также водитель автобуса. Выжить удалось семи пассажирам, они под наблюдением медиков, информирует со ссылкой на .
Авария произошла около 3:00 ночи
"На 31-м километре трассы произошло с автобусом, в котором ехали 52 человека, в результате чего возник пожар. Погибли 45 человек. На месте руководит ситуацией глава . Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, но пожар произошел в результате несчастного случая. Остальные пострадавшие доставлены в больницу, их состояние не тяжелое", - сообщил журналистам начальник пожарной охраня Николай Николов.
Северной Македонии выразил соболезнования в связи с происшествием. Сейчас движение по трассе временно ограничено.