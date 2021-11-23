Врачи Женской и детской больницы (Women's and Children's Hospital) австралийского города Аделаида предупреждают об опасности популярного в соцсети TikTok челленджа Dalgona Candy Challenge по приготовлению сладостей «сахарные соты». Он начал распространяться после выхода на Netflix южнокорейского телесериала «Игра в кальмара».

Как сообщает издание , уже несколько детей, пытавшихся приготовить этот традиционный корейский десерт из жженого сахара, получили сильные ожоги, потребовавшие госпитализации. По сюжету сериала герои шоу на выживание должны были вырезать из конфет заданные фигурки, не сломав их, информирует со ссылкой на .

Специалист по лечению ожогов доктор Эми Дживз говорит, во время приготовления сот требуется нагреть сахар примерно до 145 градусов. Контакт с очень горячей липкой жидкостью вызывает серьезные ожоги. За последний месяц трое детей попали в больницу с травмами — от простых ожогов до повреждения нервов.

Одним из них был 14-летний Эйден Хигги из Сиднея, который получил сильнейшие ожоги руки и повреждение нерва ноги. «Шокирует, что такое простое действие, как приготовление „сот“, может иметь такие серьезные последствия… Многие дети его возраста смотрят „Игру в кальмара“. Она очень популярна, и Эйден пытался воссоздать соты с отпечатком на них. Он посмотрел на TikTok как это сделать», — рассказала мать подростка Хелена.

Эйден нагревал воду, соду и сахар в посуде, не пригодной для использования в микроволновой печи — пластиковой чашке. Смесь расплавилась и взорвалась, когда мальчик взял чашку в руки.

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