"Пока меня не было на связи, многие друзья и коллеги написали вопрос «Дима, война будет?». Напряжение растёт, наше политическое руководство убеждало «все ок», но резко сменили риторику. Что думаю я. Первое – это игра вокруг «Северного потока». Одни оттягивают запуск, другие давят, чтобы запустить. Пока что это политика", - об этом на своей страничке в Фейсбуке политтехнолог Дмитрий Раимов, информирует со ссылкой на .

Сиюминуточка. В стране складывается неблагоприятная ситуация: бизнес и элиты против власти. Подобно 2013 - 2014 году. Когда операция по оккупации Крыма планировалась давно, а тут подоспел случай. Путин готовится поднять ставки в торгах. Готов поднять их. Буквально что ему терять. Европа и Штаты не пойдут на третью мировую. Байдену оно все не снилось. А вместо чувак будет – оно ему надо сразу это все. Отличная политическая возможность.

Болезнь мировая и смертность в России пока что сдерживают ситуацию. Армия во время чумы не сильно повоюет. Для себя я окончательно сформировал: русские нападут, вопрос лишь когда.

Им нужен . Колыбель духовности всей Руси Киевской. Мать городов. без него они империя, но без религиозного центра, без места, откуда пошла Русь Великая. Потому да – война будет. Вопрос когда. На сколько наша армия готова. Вопрос на сколько люди готовы.

Я не вижу в Крыму партизанских отрядов. Я не вижу их на Донбассе. Я не вижу взрывов на железной дороге, чтобы остановить эшелоны снабжения с Россией. Но вижу, что люди ходят на работу, учатся, детей в школу водят. Человек привыкает ко всему.

Я также убеждён, что все, кому есть что терять в Украине, первыми сбегут в Вену, Париж, Рим. Олигархи первыми покинут страну. За ними все обслуживающие.

Хотя как раз нам сейчас и стоит задуматься, как помочь армии и силам военным быть готовыми защищать наши машины, квартиры, бизнесы. Стоит говорить о массовой подготовке всех без исключения. Все должны уметь воевать, как в Израиле. Тогда мы непобедимы. Но этого никто не делает. Так что ответ – война будет. Вопрос когда и как мы будем к ней готовы", - констатирует политтехнолог.

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