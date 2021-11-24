Врачи дали неутешительные прогнозы касательно последствий пожара для заслуженной артистки России Марины Хлебниковой. Скорее всего, голос певицы может сильно измениться, кроме того – она может лишиться зрения.

56-летняя звезда находилась в больнице в состоянии комы, информирует со ссылкой на .

Спустя четыре дня после госпитализации ее отключили от аппарата ИВЛ, первый кризис прошел и состояние стабилизировалось, но все же лечение будет долгим и сложным.

Специалисты НИИ Склифосовского сообщили, что у знаменитости сохраняется повышенная температура – 38,5 градуса. Из-за ожога дыхательных путей второй степени Хлебникову кормят через зонд. Медики отметили, что пациенты в подобном состоянии часто борются с длительной пневмонией. Не исключено, что голос певицы будет неузнаваемым и на ее музыкальной карьере можно будет поставить крест.

Внешние ожоги у знаменитости тоже очень тяжелые. У артистки обгорело 20% лица и других поверхностей. Скорее всего, потребуется пересадка кожи и вмешательство пластического хирурга. Сообщается, что у звезды сильно обгорели веки. Медики опасаются, что вред был нанесен безнадежный и теперь артистку ждет слепота.

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