В Украине изменили правила адаптивного карантина. Теперь в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.

Об этом сообщает , ссылаясь на правительства, информирует .

Теперь в этой зоне бизнесы и общественные заведения смогут работать только при условии вакцинации одной дозой только персонала (или при наличии сертификата или сертификата выздоровления). То же самое касается посетителей.

Вместе с тем, "желтый" сертификат действует теперь 30 дней вместо 120 дней. Сертификаты теперь необходимо считывать через приложение "Дия", а не только испытывать визуальное наличие.

Штраф за ненадлежащую проверку - от 34 до 170 тысяч гривен.

Какие области остаются в "желтой" зоне

По состоянию на сегодня, в этой зоне Кировоградская и Закарпатская области.

В "желтой" зоне действуют такие правила:

масочный режим, социальная дистанция:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров,

дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала.

Теперь для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.

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