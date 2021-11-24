Участники "антивакцинаторского" движения держали на протестах плакаты с QR-кодом партии Путина. ФОТО По теме: Те же QR-коды "Единой России" / Фото УНИАН, Вячеслав Ратинский Участники сегодняшнего протеста против вакцинации от коронавируса в держали плакаты с QR-кодом правящей партии страны-агрессора "Единая Россия". На это обратили внимание журналисты , информирует со ссылкой на . Плакаты с черными и красными буквами на белом фоне противники вакцинации используют в протестах не впервые. Ранее СМИ благодаря размещенной на плакатах информации нашли связь с русскоязычной молдавской группой "антивакцинаторов". Если отсканировать QR-код, который сегодня в столице демонстрировали десятки участников митинга, то на экране смартфона появляется ссылка на официальный сайт "Единой России", конкретно – на последние новости правящей партии Путина. Скриншот 24 ноября протестующие выкрикивали "Свободу политзаключенным! Свободу Остапу Стахиву!". Лидер движения "антивакцинаторов" Остап Стахив . Участники сегодняшней акции требовали его освобождения. Дело Стахива: что известно 16 ноября сообщила о блокировании деятельности антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине. По предварительной информации, их действия координировали российские кураторы. Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину , по статье 109 Уголовного кодекса Украины. В спецслужбе заявили, что в их распоряжении имеются неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в отдельных регионах.











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